Görme engelli Muhammet'in org çalarak söylediği türkü yürekleri dağladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte, Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan görme engelli Ömer Efe Yıldız ve Muhammet Efe Ergen’i evlerinde ziyaret etti. Başkan Yazıcı, hem şarkı söylediği hem de org çaldığını öğrendiği Muhammet Efe Ergen ile birlikte org çaldı. Başkan Yazıcı ve Muhammet Efe’nin renkli anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte, Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan görme engelli Ömer Efe Yıldız ve Muhammet Efe Ergen’i evlerinde ziyaret etti. Başkan Yazıcı, Muhammet Efe’yi evinde ziyaret ettiği sırada, Muhammet Efe’ye, ‘Bir şeylerle uğraşıyor musun? Müzikle ilgileniyor musun?’ diye sordu. Muhammet Efe de Başkan Yazıcı’ya ‘Org çalıyorum’ dedi. Başkan Yazıcı’nın, ‘Orgu getirebilir misiniz beraber çalalım’ demesi üzerine Muhammet Efe’nin ailesi org getirdi ve renkli görüntüler oluştu. Muhammet Efe, Başkan Yazıcı ile birlikte hem org çaldı hem de şarkı söylediler. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başkan Yazıcı’dan Ömer Efe’ye geçmiş olsun ziyareti

Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, takibi yine Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan görme engelli Ömer Efe Yıldız’a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 15 yaşındaki Ömer Efe’nin sol gözüne geçtiğimiz günlerde hücre nakli yapılmıştı.