Görme engelli Zeynep Karakuş'un isteği yerine geldi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan görme engelli Zeynep Karakuş, 59’uncu yaşını Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile makamda kutladı.

Doğum gününü Başkan Ali Özkan ile belediyede kutlayan ve çok mutlu olan görme engelli Zeynep Karakuş’un en büyük hayalinin ise hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ali Özkan, şehir içinde yaptığı incelemeler sırasında görme engelli Zeynep Karakuş ile yan yana gelmiş, makamda doğum günü kutlama talebine olumlu yaklaşmıştı. 5 Temmuz olan doğum gününde Karakuş’u makam aracıyla evinden aldıran Başkan Özkan, makamda kendisini pastayla kaşıladı.

Özkan’ın doğum günü hazırlıklarına, Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Kemal Demirel de eşlik etti. Özkan, Dernek Başkanı Demirel ile meclis üyeleri ve belediye personeli ile birlikte Zeynep Karakuş’un 59. doğum gününü kutladı. Karakuş’un doğum gününü kutlayarak nice mutlu yıllar dileklerinde bulunan Özkan, “Zeynep hanımla biz yıllar önce sahil beldemiz, Yeniköy’de karşılaştık. Orada sohbet ettik. Dostluğumuz ondan sonra gelişmeye başladı. Biz de fırsat buldukça evinde, mahallesinde, sokağın önünde onu ziyaret etmeye çalışırız. Onun bizden isteği doğum gününü yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Özkan, Karakuş’a daha sonra Rumeli Türkülerini çok sevdiği için Arif Şentürk’ten bir türkü de açtı ve birlikte söyledi. Daha sonra Zeynep Karakuş için hazırlanan pasta, doğum gününe katılan meclis üyeleri ve personel eşliğinde alkışlarla kesildi. Dernek Başkanı Demirel’in hediye ettiği radyo ise Karakuş’u çok sevindirdi.

Karakuş ise yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek, “Burada gerçekten çok mutlu oldum. Benim hiç gözüm görmüyor. Kimin geçtiğini anlamam. Yanımdan akrabam da geçse, seslenmezse bilemem. Ali Başkanım ben bir yerde oturuyorken, bana seslenmeden asla geçmez yanımdan. Kimisi olsa hiç seslenmeden geçer, benim de haberim dahi olmaz. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Karakuş doğum gününde en çok isteklerinden birisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışmak olduğunu belirterek, “Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasını çok istedim. Hayran oluyorum kendisine. Gerçekten tanışmayı da çok istiyorum. İnşallah nasip olur” dedi.

Karakuş’un ricası üzerine doğum günü pastası birlikte kesilirken, pastayı Başkan Özkan Karakuş’a bizzat kendisi yedirdi. Karakuş’un sevecen ve muhabbet dolu tavırları ise herkesin yüzünügülümsetti.