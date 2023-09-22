Görükle'ye ikinci gençlik merkezi

Bursa’da üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye 2018 yılında kazandırılan gençlik merkezi gençler tarafından yoğun olarak kullanılırken, Büyükşehir Belediyesi Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsü içine de bir gençlik merkezi kazandırıyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken, eğitim ve gençlere yönelik çalışmaları her zaman ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle üniversiteli gençlerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri amacıyla Görükle’ye 2018 yılında bir gençlik merkezi kazandırmıştı. Sınav dönemleri 24 saat kesintisiz hizmet vermesi, ücretsiz internet, çay, kahve ve çorba ikramlarıyla üniversitelilerin yoğun olarak kullandığı merkez, ihtiyacı karşılamakta zorlanınca bölgeye ikinci bir gençlik merkezi kazandırmak için düğmeye basıldı. Bursa’nın farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, Görükle Kampüsü’ne de yaklaşık 3 bin metrekare taban alanına sahip, 2 katlı bir gençlik merkezi inşa ediyor. Bünyesinde 13 atölye, 2 okuma salonu, e-spor merkezi, salon, mescit, mutfak, kafeterya, anfi ve açık etkinlik alanının da bulunacağı merkez, modern mimarisiyle kampüse değer katacak.

Geleceğimizi onlar şekillendirecek

Türkiye’nin geleceğinin, bugünün gençleri elinde şekilleneceğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu nedenle gençlere yapılan her hizmetin aynı zamanda ülkenin geleceğine yapıldığını söyledi. Gençlere ders çalışıp, sosyalleşebilecekleri alanlar kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu nedenle gençlik merkezi, millet kıraathanesi ve kütüphane gibi projeleri çok önemsiyoruz. Gençlerimizin daha konforlu ve aynı zamanda güvenli ortamlarda zaman geçirmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Halen üniversiteli gençlerimiz tarafından yoğun olarak kullanılan Görükle Gençlik Merkezi’nde sunduğumuz imkanlar o kadar çok ilgi gördü ki, gençlerimiz için yetmez oldu. Bu nedenle Görükle Kampüsü içerisine de bir gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara hız verdik. İnşaatımız hızla devam ediyor. Kampüste üniversiteli öğrencilerimize hizmet verecek olan gençlik merkezi sayesinde, gençlerimiz Büyükşehir Belediyemizin hizmetiyle ders çalışacakları mekanlara, çeşitli çalışmalarını yürütecekleri atölyelere ve sosyal, kültürel aktivite yapabilecekleri salona kavuşacaklar. Mimarisiyle kampüse ayrı bir değer katacak olan bu merkezimiz de gençlerin önemli bir buluşma noktası olacak” diye konuştu.