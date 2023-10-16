Gösteride nefesler tutuldu, aileler doyasıya eğlendi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde akrobasiden palyaço gösterilerine birçok etkinliğin yer aldığı organizasyon beğeni topladı.

Madagaskar Türkiye Sirki’nin son durağı Sakarya oldu. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda yapılan gösteri Sakaryalı vatandaşların beğenisine sunuldu. Çizgi film karakterlerinden palyaço gösterilerine, dans gösterilerinden akrobasi gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı organizasyonda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bazı gösterilere izlemeye gelen vatandaşların katılması ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Ülkenin her il ve ilçesinde gösteriler sunduklarını aktaran Madagaskar Türkiye Sirki’nde görevli Ayşe Esin Kalecik, "Çocuklar ve veliler gösterilere çok ilgi gösteriyor. Sahne sanatlarına olan ilgi Türkiye’de gerçekten güzel. Bu anlamda katılımları bizde başarılı buluyoruz" dedi.

"Etkinlik bir daha yapılırsa gelmeyi çok isterim"

Organizasyona katılan vatandaşlardan Reyhan Derin Doğu, "İçeride ilk önce şarkı çalmaya başladı. Sonrasında ise çizgi film karakterleri sahneye çıkıp oyunlar oynadı. Akrobasi gösterisi sunan insanlar sahneye çıkarak çeşitli oyunlar sergiledi. Etkinlik bir daha yapılırsa gelmeyi çok isterim" diye konuştu.