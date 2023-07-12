GoWit, Avrupa ve Latin Amerika'ya açılmayı hedefliyor

Dünya Reklam Araştırma Merkezi olan WARC’ın tahminlerine göre büyüklüğü 2023’te, 122 milyar dolara ulaşacak olan perakende medya, dijital reklamcılığın 3’üncü dalgası haline geldi. Yerli reklam teknolojileri girişimi olan GoWit’in, 5 sene içerisindeki hedefi Avrupa’da ve Latin Amerika’da perakende medya pazarının en az yüzde 20’lik bir kısmında kontrol sahibi olabilmek.

2019 yılında Enes Dabanlıoğlu, Şeref Yarar ve Emrah Adsan tarafından kurulan GoWit, online platformlarında gelişen müşteri potansiyelini değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamak ve gitgide gelişen e-ticaret ekosisteminde reklam yerleşimlerinden yeni bir gelir kaynağı sağlamak isteyen pazaryerlerine ve perakende şirketlerine ulaşma misyonunda aktif olarak çalışmalarına ve iş birliklerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde aralarında Esas Ventures, Alarko Ventures, APY Ventures ve Mindvest GSYF’nin dahil olduğu bir yatırım turundan 1 milyon dolarlık yatırım aldıklarını belirten GoWit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan, şirketin 2019 yılından bu yana en az 3 kat büyüme gösterdiğini belirtti. Yatırım almadan kendi öz sermayeleri ile şirketi bu noktalara getirdiklerini söyleyen Adsan, şöyle konuştu: “Öncelikli hedefimiz Avrupa ve Latin Amerika pazarına açılmak olacak. Yeni almış olduğumuz yatırımı da büyük ölçüde Avrupa’da ve Latin Amerika’da büyümek için kullanacağız. Yaklaşık 5 sene içerisinde, bahsettiğim bölgelerde perakende medya pazarının en az yüzde 20’lik bir kısmında kontrol sahibi olmayı hedefliyoruz. Pazarda böyle bir büyüme sağlamamız, 1 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmamız için yeterli olacaktır. Bu 5 sene için bir diğer hedefimiz ise Asya Pasifik pazarına açılmak olacak.”