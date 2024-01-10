Göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan yoğun tipi sebebiyle birçok mahallenin yolu kapanırken birçok araç ise yolda kaldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde yoğun tipi oluştu. Yoğun tipi sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki birçok mahallenin yolu karla kapandı. Kapanan ve tipinin yoğun olduğu yollarda birçok araç yollarda kaldı.

Rüzgarla beraber oluşan tipi etkisini sürdürüyor.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün araçları, tipinin yoğun yaşandığı Hayrabolu ilçesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor.