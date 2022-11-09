Göz kamaştıran görüntüler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dört mevsim farklı güzellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Keremali Yaylası sonbaharda büründüğü renk cümbüşüyle göz kamaştırıyor. Bölgede ortaya çıkan eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi mevkiinde bulunan Keremali Yaylası’nda sonbahar esintisi yaşanıyor. Çevre iller başta olmak üzere Ankara, İstanbul ve Bursa gibi birçok ilden yüzlerce misafirini ağırlayan Keremali Yaylası’nda oluşan renk cümbüşü hayran bırakıyor. Dağ yürüyüşü, kampçılık, izcilik, dağcılık gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan ve zirvesi bin 543 metre yükseklikte olan yaylanın her bir noktası ayrı ayrı kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Sonbaharın en güzel renklerini görmek ve o anları kayıt altına almak isteyen fotoğrafçı ve doğaseverler de bölgeye akın ediyor. Görsel şölenin yaşandığı yayla, gölü ve çevresi havadan da görüntülendi.

“Dört mevsim ayrı güzel Akyazı ilçemiz”

Sakarya’nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılabilen Keremali Yaylası’nın dört mevsim ayrı güzellikler sunduğunu aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Dört mevsim ayrı bir güzel Akyazı ilçemiz. Keremali Yaylası’nın eteklerinde Güzlek Mahallemizdeyiz. Kasım ayındayız ve etrafta da görüldüğü üzere sonbaharın ayrı güzellikleri ve renk cümbüşü hakim. Her mevsim ayrı güzelliği olan Akyazımız, sonbaharda da ayrı bir güzel. Doğa ve fotoğraf severlerin yakın ilgisini çekiyor bölgemiz. Hem bu mesire alanı hem de Keremali Yaylası etekleri kampçıların uğrak noktası haline gelmiş durumda” dedi.