İstanbul’da Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimler belli oldu. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, Belediye Başkanı Balcıoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar ve şoförü Serdar Tuna, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur de yer alıyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ’yolsuzluk’ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürerken, gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni detaylar ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin firari konumda olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, şoförü Serdar Tuna, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, eski CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Demirayak da gözaltına alındı.

Bu isimlerin yanı sıra, Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde inşaat işçisi olan Yalçın Tuna, Erstream Yayıncılık Anonim Şirketinde satış personeli görevinden emekli olan Pınar Kalaba, Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği Anonim Şirketi yetkilisi Adem Kalaba, Spot Denizcilik Anonim Şirketi’nde emekli sekreter olan Ayla Can, Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese Akonum Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Dirik, Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı Nihat Nahit Sarayönü, Kale Şömine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde şömine ustası olan Murat Tuna, Şah Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ortağı Gökhan Tuna, Aym Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı Naci Aydın ile güncel SGK kaydı bulunmadığı tespit edilen şüpheli Adem Tuna’nın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.