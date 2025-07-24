Gözaltına alınan meclis üyesi adli kontrolle serbest bırakıldı

Sakarya’da 5 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medyadan "Geyve’nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar" şeklinde paylaşım yapan ve gözaltına alınan Geyve Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangını, 5’inci gününde de devam ediyor. Yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geyve Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül, "Geyve’nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar. İklim kanununu Meclisten geçirdiler, gizli maddelerini hayata geçiriyorlar. Halkımız cahil değil artık, göz var nizam var. Yazık günah, yaktığınız yangınlarda yanasınız" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gül hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Meclis Üyesi Gül, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.