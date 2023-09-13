Gözde Tech Ventures, Paragon Pure ile 3.9 milyon dolarlık yatırım turunda güçlerini birleştirdi

Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş.’nin yatırımcıları arasında olduğu ABD merkezli doğal gıda içerik üreticisi ve alternatif proteinlerde kullanılmak üzere pirinç kepeğinden elde edilen sağlıklı ve sürdürülebilir yapıya sahip yağ/tat sistemleri sunmayı amaçlayan Paragon Flavors, Inc. (Paragon Pure) şirketi 3.9 milyon dolarlık tohum sermayesi yatırımı aldı.

2022 yılında Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yeni nesil teknoloji yatırım kolu olarak yurt içi ve yurt dışındaki teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırmak üzere kurulan Gözde Tech Ventures, teknoloji alanında dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş modelleri ve fırsatlarını değerlendirmeyi, bu alanda yurt içi ve yurt dışındaki hızlı büyüyen ve uzun dönemde büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, ParagonPure’a yaptıkları yatırımın, gıda teknolojisi alanında büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirterek, "Bu inançla, sadece bu sektörde değil, aynı zamanda farklı sektörlerde de teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Paragon Pure gibi yenilikçi projelere destek vererek, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve geleceğin beslenme ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacımızı yinelemek istiyoruz” dedi.

Unovis Asset Management önderliğindeki 3.9 milyon dolarlık tohum sermayesi yatırım turunu tamamlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Paragon Pure Inc. Şirketinin CEO’su Christopher Gregson ise, "Paragon Pure olarak, bitkisel tabanlı et ürünlerinde devrim niteliğinde bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. OlePBM adını verdiğimiz teknolojimiz, pirinç yağından üretilen alternatif yağ ile palmiye ve hindistancevizi yağlarını geride bırakarak bitkisel tabanlı et ürünlerinin lezzet ve maliyet açısından sınırlarını zorluyor. Paragon Pure bitkisel tabanlı et sektöründe lezzet ve maliyet gibi iki temel engeli aşmayı hedefliyor. OlePBM teknolojisi sayesinde, hem et benzeri lezzetleri sağlayarak tüketicilere daha tatmin edici deneyimler sunuyoruz, hem de ürün maliyetlerini optimize ederek bu alandaki büyümeyi destekliyoruz.Paragon Pure olarak, bitkisel tabanlı gıda teknolojilerindeki bu önemli adımı atmış olmanın yanı sıra, yatırımcılarımızın güveniyle daha da büyüyüp gelişmeyi hedefliyoruz. Gelecekte de sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle gıda sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.