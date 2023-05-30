Gözler sanata dönüşüyor

Kocaeli’de yaşayan iki arkadaş, besledikleri köpekten anı kalması için başladıkları iris fotoğrafçılığını profesyonelleştirip, bu alanda kentteki ilk stüdyoyu kurdu. Stüdyoda makro lenslerle çekilen irisler, bilgisayar ortamında işlendikten sonra tercihe göre tablo, tişört ve kolyelere dönüşüyor.

Kocaeli’de yaşayan Halil Üzer, hasta köpeğinden kendisine farklı bir anı bırakmak için fotoğrafçı arkadaşı Fatih Öztop’tan yardım istedi. Öztop, arkadaşı Üzer’in talebi üzerine köpeğin irisinin fotoğrafını çekti. Bu işten keyif alan iki arkadaş, iris fotoğrafçılığı üzerine yoğunlaşmaya başladı. Zamanla işi daha da profesyonelleştirerek Gölcük Değirmendere’de stüdyo açan ikili, şehirdeki ilk ve tek iris fotoğrafçılığını kurdu.

İki arkadaş çalışmalarına stüdyolarında devam ediyor. Özellikle yeni evlenecek çiftler irislerini çektirip kendilerine anı bırakıyor. Fotoğraflanan irisler, bilgisayar ortamında işlendikten sonra tercihe göre cam, tişört, kolye gibi malzemelerin üzerine entegre ediliyor.

"Köpeğim çok hastaydı, ondan bir anı kalmasını istiyordum"

İris fotoğrafçılığına başlama hikayelerini anlatan Halil Üzer, "Köpeğim çok hastaydı. Ondan bir anı kalmasını istiyordum. Araştırmacı bir kişiliğim var. Avrupa’da bu iris fotoğrafçılığını gördüm ve Fatih ile bu konuyu paylaştım. ’Köpeğimin fotoğrafını çekip onu bir obje haline getirsek, bir tablo haline getirsek, bileklik yapsak nasıl olur?’ dedim. Bunun sonrasında keşfettiğimiz şeyi biz aslında sadece köpeğin üzerinde değil, daha çok denemeye başladık. İris fotoğrafçılığına yönelmeye başladık. Fatih de bu konuyu çok sevdi. Daha sonrasında hemen İris Kocaeli’yi kurduk. Arkasından da İris Size tişört markasını kurduk. Bu konuda çeşitli araştırmalar yaparak iris fotoğrafçılığına başladık. Aldığımız tepkiler çok güzeldi. İşimizi de layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Kocaeli’de ilk ve tekiz bu konuda. Türkiye’de de sayılı fotoğrafçılardan biriyiz. Bu konuyu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Temperli camlar, kolye, bileklik, yüzük, tişört gibi daha nasıl geliştirebiliriz diye aslında araştırdık. Konuyu daha fazla nasıl geliştirebiliriz diye de bir yandan hala araştırmaya, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Genelde yeni evlenecek çiftler rağbet gösteriyor

İris fotoğrafçılığının Avrupa’da yaygın olduğunu ifade eden Fatih Öztop, "Türkiye’de yeni yeni popülaritesi gelişen bir dal. Gelin ve damat adaylarımızın evine astıkları, yaptırmak istedikleri, daha çok onların talep ettikleri temperli cam üzerine bastığımız tablolarımız var. İris fotoğrafının makro lenslerle, çeşitli ekipmanlarla çekimini sağlıyoruz. Onun için tabii ki profesyonel bir stüdyoda profesyonel bir çekim oluşturuyoruz. Çekim teknikleri içerisinde de mutlaka olmazsa olmazı, makro lensiniz olmalı. Işık ekipmanlarımız olmalı. Tabii ki çekim tekniğini bilmeniz gerekiyor. Sonrasında iş orada bitmiyor. Ham görüntüleri bilgisayara aktardıktan sonra müşterinizin ya da çiftlerin talep ettiği doğrultuda kolye, tişört, temperli cam gibi neye işlenecekse bilgisayar üzerinde işleyip, entegre ediyoruz" diye konuştu.

"Makro lensle çekim yapıyoruz, detayları 500 - 600 katına kadar görebiliyoruz"

Çekim sırasında bir kız çoğunun irisinde iz olduğunu fark ettiklerini söyleyen Öztop, "Bir tane kız çocuğumuzun gözünde, gözünün ortasından geçen bir leke vardı. Tabii ki aile bu lekenin olduğundan habersiz. Ben aileye test çekiminden sonra tasarımı gönderdim. Onay bekliyordum, onay sürecinde de bana, ‘Fatih Bey bu çekim hatası mı, yoksa bir ışık yanılgısı mı?’ diye sordular. ’Hayır’ dedim. Kesinlikle bu durumda, gözün ortasından geçen, istenilmeyen bir durum var. Aileye bunu söyledikten sonra aile çok şaşırdı. ‘Biz bunu bu zamana kadar nasıl fark etmedik?’ dediler. Tabii ki fark etmeleri mümkün değil. Yani sonuçta makro lensle çekim yapıyoruz. Oradaki detaylar, 500 - 600 kata kadar büyütebildiğimiz detaylar olabiliyor. Bu anlamda aile bana çok teşekkür etti. Ben de onlara çocuklarını göz doktoruna götürmelerinde fayda olduğunu söyledim. Onlar da bana teşekkür ettiler. Sonrasında dönüş yaptılar. Çok ciddi bir şey olmadığından bahsettiler. Doğum lekesi gibi bir durum söz konusuymuş, herhangi bir görme problemi yokmuş. Tabii ki böyle konularda da karşılaşıyoruz. Bu da ilginç başımıza gelen olaylardan biridir" şeklinde konuştu.

"Muhtemelen 7-8 senelik ömrü var"

Son olarak iris fotoğrafçılığının uzun ömürlü olmadığını ama konuyu merak eden herkesi ağırlamaktan keyif duyacaklarını belirten Fatih Öztop, "İris fotoğrafçılığı bence biraz trend bir iş. Muhtemelen 7-8 senelik ömrü var. Sonrasında bitmeyecektir ama yavaşlayacaktır. İris Kocaeli, Kocaeli’de ilk ve tek iris fotoğrafçılığı yapan yerdir. Yerimiz Değirmendere merkezde. Bu konuyla ilgilenen, bu konuyu merak eden kişileri ofisimizde misafir etmekten onur duyarız"