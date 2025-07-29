Gözlerini kırpmadan alevlerle mücadele için koşuşturuyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4'üncü gününe gelinen orman yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, gece gündüz demiyor.

Gözlerini kırpmadan alevlerle mücadele için koşuşturuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Harmancık ilçesinde 4’üncü gününe gelinen orman yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, gece gündüz demiyor.

Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlaya ve 4 gündür aralıksız devam eden yangında, yaşanan öyle anlar var ki insanı duygularına hakim olamıyor. Orman yangını bölgesini koordine eden ekipler, 4’üncü günün sonunda da gözünü bile kırpmadan belki 10 belki 15’er dakikalık dinlenmelerle mücadelelerini sürdürüyor.

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Ekiplerin hummalı çalışmaları, vatandaşların bir yerden bir yere koşturarak gitmeleri, 4 gündür yaşanan olumsuzluğa rağmen ekiplerin hummalı çalışması havadan böyle görüntülendi.