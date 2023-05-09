Gözlüğü taktılar, yürümekte güçlük çektiler

Edirne’de "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, alkollü araç kullanımın etkilerini göstermek için ’alkol simülasyon gözlüğü’ ile deneme yapan vatandaşlar, şerit üzerinde yürümekte güçlük çekti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte; polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin kullandığı teknolojik aletler ve ekipmanlar, vatandaşlara uygulamalı olarak tanıtıldı. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Edirne’de “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi’nde kurulan stantlar yoğun ilgi gördü. Açılan stantlarda vatandaşlar uygulama ve broşürlerle bilgilendirilirken, vatandaşların çocuklarına ise boyama kitabı, defter, kırmızı düdük gibi hediyeler dağıtıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kurulan parkurda ’alkol simülasyon gözlüğü’ ile uygulama yaptırdığı vatandaşlara oluşabilecek kazaları uygulamalı olarak anlattı.

"Bu uygulama gerçekleri yansıtıyor"

Etkinlikteki uygulamaya katılan vatandaşlardan Emre Erdem, "Güzel bir uygulama. Burada alkollü araç kullanmanın ne kadar kötü bir durum olduğu anlatılmak isteniyor. Asla tasrif etmediğim bir durum. Kendim de yaşadım bu durumu, alkollü olarak büyük bir kaza geçirmiştim. O günden sonra alkollü araca binmiyorum. Bu uygulama gerçekleri yansıtıyor. Bu uygulama gözlüğü ile bunu daha iyi anlıyorsunuz. Kimsenin alkollü araca binmesini tavsiye etmem" dedi.

"Hem kendisine hem de yanındakine zarar verebilir"

Ahmet Buşkut, alkollü araç kullanımının hem kendine hem de yanında birisi varsa ona zarar verdiğini belirterek, polis ekiplerinin yaptığı bu uygulamanın çok faydalı olduğunu aktardı.

Gülben Güler, uygulamaların hem kadınların hem de çocukların korunması amacıyla yapılan uygulamaların güzel olduğunu söyledi.

Önder Uçkur, uygulamada alkol gözlüğü ile test ettiğinde kendisini sanki alkol almış gibi hissettiğini ve dubalara çarparak geçtiğini belirtti. Alkollü araç kullanmanın çok tehlikeli olduğunu aktaran Uçkur, kurallara uymak ve alkollü araç kullanmamak gerektiğini ifade etti.