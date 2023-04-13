Gözü yaşlı anne kızının tedavisi için yetkililerden onay bekliyor

Silivri’de yaşayan Necla Uludağ, 9 Yaşındaki gelişen ölümcül alerji ve astım alerjik hastası olan kızının tedavisi için yetkililerden destek istedi. Gözü yaşlı anne kızının tedavisi için omalizumab tedavisi gerektiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

“HASTALIK EN SON AŞAMAYA GELDİ”

Uludağ, “Alya, gelişen ölümcül alerji ve astım alerjik hastası. Şimdi Kadar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığında onaylı hiçbir tedaviye cevap alınmadı. Hastalık şu anda gelinebilecek en son aşamaya geldi. Çünkü teşhis süresi tam 7 yıl sürdü. Sebepsiz ateşle başladı, biz kaç kez hastanede yoğun bakımda yattık, sayısını bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde gitmediğimiz Eğitim araştırma, üniversite hastanesi kalmadı.

“BU TEDAVİ %50 YAŞAMA ŞANSI VERECEK”

“Başakşehir Çam Sakura İntaniye bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çeliksoy hocamız tarafından teşhis edilen anafilaksi, artık tek bir şekilde kızıma %50 yaşama şansı verecek olan omalizumab daha önce ülkemizde 12 yaş ve üzerine onaylanmış, yurtdışında 5 yaşa kadar uygulanabiliyor ama benim kızım 9 yaşında olduğu için 12 yaş ve altına endikasyon dışı diyerek reddettiği tedavi benim kızım için yaşam ümidi. Çünkü Alya 12 yaşına kadar yaşar mı bilemeyiz, 2 yıldır evde izole bir şekilde yaşıyoruz. Artık her şeye alerjisi var. “

“ALYA, İKİ YILDIR EVDE İZOLE YAŞIYOR”

“Alya, iki yıldır evde izole yaşıyor. Okula gitmiyor, arkadaşı yok, ben kızıma sürpriz bile yapamıyorum. Aşırı heyecanlanması, aşırı gülmesi, aşırı koşması zıplaması her şey yasak. Hep online, Alya’nın tedavisi için omalizumab tedavisi gerekiyor. Bu tedaviye başlanıldığında kızımın şimdiye kadar olan hiçbir alerjisi geçmeyecek ama süreci yavaşlatacak. “

