Grafiti şenliğinde renkler konuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Grafiti Şenliği, profesyonel sanatçıların yanı sıra 7’den 70’e tüm vatandaşların katılımıyla görsel şölene dönüştü. 780 metrekarelik alana kurularak adeta tuvale dönüştürülen panolar, Bursa’nın ana cadde ve meydanlarında sergilenecek.

Bursa’da trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları ‘tuval gibi kullanıp’ sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, grafiti sanatını da şenlik havasında desteklemeye devam ediyor. Geçen sene ‘Sprey seni çağırıyor. Şehrine renk kat’ sloganıyla düzenlenen Grafiti Şenliği’nin ikincisi, Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Mardin, Hatay, Adıyaman, Burdur ve Bursa’nın farklı noktalarından gelen onlarca profesyonel ve amatör grafiti sanatçısı, şenlik için hazırlanan 780 metrekarelik alan üzerinde hünerlerini sergiledi. Endonezya uyruklu iki grafiti sanatçısının da katıldığı şenlikte, bugüne kadar eline hiç sprey boya bile almamış 7’den 70’e yüzlerce vatandaş da panoları rengarenk boyadı. Şenlik için hazırlanan alandaki panolar adeta dev bir tuvale dönüşerek izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların da akın ettiği şenlikte kullanılan sprey, boya ve benzeri tüm malzemeler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, toplam 1820 kutu sprey boya ve 90 kilo boya kullanıldı. Ayrıca gün boyu katılımcılara çay, kahve ve meşrubat ikramları yapıldı. Profesyonel sanatçılar yaptıkları tasarımlarla büyük beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şenlik alanına gelerek, sprey boya ile hünerlerini sergileyen vatandaşlarla sohbet etti. Kendisi de sprey boya ile duvarlara iz bırakan Başkan Aktaş, profesyonel sanatçıların eserlerini izleyip, çalışmalarından dolayı kutladı. Bu sene ikincisi düzenlenen Grafiti Şenliği’ne gerek profesyonel sanatçıların gerekse vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Aktaş, herkesin gönüllerince çizip boyadığını belirtti. Grafiti Şenliği’nin bu sene de yapılması için çok fazla geri dönüş aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Grafitinin kontrollü ve teşvik edici bir şekilde şehrimize katkı sağlaması için bu eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İzmir, İstanbul, Mardin gibi farklı şehirlerden katılımcılar oldu. Hüdavendigar Kent Parkı, profesyonel ve amatör grafiti sanatçıları ile şehrine renk katmak isteyen halkımızın buluşma noktası oldu. Sanatçılarımız eserlerini taşınabilir panolar üzerine yapıyor. Bu panoları Bursa’mızın ana cadde ve meydanlarında sergileyeceğiz. Organizasyonda kullanılan sprey, boya ve benzeri tüm malzemeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Yurt içi ve yurt dışından etkinliğimize katılan sanatçılarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.