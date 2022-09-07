Gram altın 1000 liranın altına geriledi

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım sinyali vermesiyle ons altında gerileme yaşandı. ABD’de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi’nin tahminin üzerinde açıklanması 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerini destekledi. Bu gelişmeyle ons altın 1700 doların altına gerileyerek, 1698 dolar seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak gram altın 1000 liranın altını gördü. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın bin 638 liradan, yarım altın 3 bin 283 liradan, tam altın 6 bin 536 liradan işlem görüyor.

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,26 değer kaybederek, 91,65 seviyesine geriledi.