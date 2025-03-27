Gram Altın Rekora Koşuyor

Altın fiyatlarında uzmanların uzun süredir öngördüğü yükseliş trendi resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinde üretilmeyen otomobillere yüzde 25 oranında ek vergi getirileceğini açıklaması piyasaları sarstı. Kararın ardından altın fiyatları hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etti.

Gram altın da yükselişten nasibini aldı. Güne 3688 liradan başlayan gram altın, gün içinde 3712 liraya kadar tırmandı. Şu sıralarda 3711 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın alışta 3718, satışta ise 3767 liradan alıcı buluyor.

2 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trump'ın açıkladığı yüzde 25’lik vergi tarifesi, 2 Nisan 2025 itibariyle yürürlüğe girecek. Otomobil sektöründe büyük yankı uyandıran bu karar, başta kıymetli metaller olmak üzere birçok yatırım aracında hareketliliğe neden oldu.

CBO'DAN KRİTİK UYARI

Diğer yandan ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limiti konusunda acil adım atılmazsa hükümetin olağanüstü önlemlerle sağladığı borçlanma kapasitesinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceğini duyurdu. Bu gelişme de yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesinde etkili oldu.

