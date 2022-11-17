Gram altın yükseliş trendinde Kapalıçarşı'da kâr satışları arttı

Geçtiğimiz günlerde bin 69 lira ile rekor seviyeye ulaşan gram altında yükseliş beklentisi var. Kapalıçarşı’da kâr satışları yapılsa da, kuyumcular sene sonuna kadar bin 200 seviyelerinin görüleceğini tahmin ediyor.

Ons altındaki artışla birlikte gram altın iç piyasada yükseliş trendine girdi. Kasım ayının başında bin 630 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın bin 767 dolara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde bin 69 lira seviyelerine yükselen gram altın ise bu sabah itibariyle bin 60 lira seviyelerinden işlem görüyor. Rekor seviye bin 69 lirayı gören gram altın yatırımcısını da sevindirdi. Gram altının bin lira sınırını aşmasıyla Kapalıçarşı’da kar satışları da yaşanmaya başladı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın bin 707, yarım altın 3 bin 415, tam altın 6 bin 832 liradan işlem görüyor.

"Altın sağlam adımlarla yükseliyor"

Gram altının geçen sene de aynı dönemlerde yükselişe geçtiğini hatırlatan Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, "Gram altın fiyatı yükselişe geçti. Geçen sene de bu dönemlerde yükseliş olmuştu. Geçen sene bir hafta da yaklaşık 200 TL kadar artmıştı ve düşüş olmuştu. Altın şuan sağlam adımlarla yükseliyor. Bu yükseliş geçen seneki gibi anlık olmadığı için anı düşüş de beklenmiyor. Altına her zaman rağbet var. Altın uzun vade için güvenli bir yatırım aracı. Gram altının bin lira bandını aşmasıyla müşteriler altınlarını satış için getirmeye başladı. Altın alımında günlük hacim yükseldi’’ ifadelerini kullandı.

Güneş, "ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikası beklenen şekilde ilerledi. Bu sebeple öncesinden altın da fiyatlandı, sert hareketler olmadı. Ons altın geçen sene 2 bin dolar üzerini görmüştü, tekrar böyle bir durumun olup olmayacağı merak ediliyor. Bizim beklentimiz sene sonu için gram altın fiyatının bin 150 - bin 200 bandında olmasıydı, o seviyelere doğru da bir yükseliş var" dedi.