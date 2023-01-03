Gram altında tarihi rekor

Küresel piyasalarda resesyon beklentisi altına yükseliş olarak yansıdı. Altının onsu 6 ay aradan sonra bin 840 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi bin 125 lirayı gördü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ABD, AB ve Çin’de aynı anda resesyon görülebileceği ifade edildi. Bu açıklama ile birlikte küresel piyasalardaki belirsizlik altına yükseliş olarak yansıdı. Ons altın son 6 ayın en yüksek seviyesine yükselirken, gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu 1843 dolar seviyelerinden işlem görüyor. İç piyasada ise altın yeni yılın ilk günlerinde yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altın onsu 1843 dolara, gram altın ise bin 100 liranın üzerine yükseldi. Kapalıçarşı’da gram altın bin 125 liradan, çeyrek altın bin 860 liradan satılıyor.

"Küresel piyasalarda belirsizlik altına yükseliş olarak yansıdı"

Altındaki yükselişe ilişkin konuşan Kapalıçarşı esnafı Ufuk Güneş, "Küresel piyasalarda resesyon beklentisi ve enerji piyasalarındaki belirsizlik ortamının altında yükselişi tetiklediğini düşünüyoruz. Küresel piyasalarda belirsizlik olduğunda altına talep artıyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları bu durumlarda artıyor" dedi.

"Altın da kar satışları başladı"

İç piyasada altının yatırım amaçlı tercih edildiğini ifade eden Güneş, "Kar satışları, altın yükseldiğinde artıyor. Şu an yavaş yavaş başladı. Altındaki artış biraz daha istikrarlı devam ederse kar satışları daha da artacaktır. Şu an gram altın bin 127 liradan, çeyrek altın bin 860 liradan, yarım 3 bin 720 liradan, tam altın da 7 bin 440 liradan işlem görüyor" diye konuştu.