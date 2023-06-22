Gram altında yeni rekor
Gram altın dolar kurunun yükselmesinin etkisiyle 1500 TL'nin üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.
Gram altın dolar kurunun yükselmesinin etkisiyle 1500 TL’nin üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın rekor tazeledi. Haftaya 1460 liradan başlayan gram altın dolar kurunun 24 liranın üzerine çıkmasıyla tarihi rekorunu tazeleyerek 1504 TL oldu. Spot altın ons başına 1.925 dolar seviyesine yakın seyrediyor.
Gram altındaki yükselişle çeyrek altın 2 bin 490 liraya ulaştı.