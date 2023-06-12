Gram altında yükseliş trendi sürüyor

Haftaya hareketli başlayan gram altın, Kapalıçarşı’da gün içinde bin 515 lirayı gördü. Vatandaşlar en çok gram ve ata altın alırken, gram altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edebileceği bekleniyor.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altın bin 970 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda rekor yükselişler sergileyen gram altın Kapalıçarşı’da gün içinde bin 515 liraya kadar çıktı.

Kapalıçarşı’da gram altın bin 504 liradan, çeyrek altın 2 bin 450 liradan, yarım altın 4 bin 900 liradan ata altını ise 10 bin 50 liradan satılıyor.

“İlerleyen günlerde altının yönü yukarı olacaktır”

Altının haftaya hareketli başladığını belirten Kapalıçarşı esnafı Emir Engin, “Altın seçim öncesi bin 500 TL’yi görmüştü. Bugün rekor tazeleyerek bin 515 seviyelerini gördü. Şu anda gram altın bin 504 TL, çeyrek altın 2 bin 450 TL, yarım altın 4 bin 900 TL, ata altın ise 10 bin 50 TL satılıyor. Şu anda altında hem alış hemde satış oluyor. İlerleyen günlerde altının yönü yukarı olacaktır. Vatandaş en çok ata lira ve gram altına talep gösteriyor. Tedarik konusunda da problem yaşıyoruz. Düğün sezonu da açıldı. Altının yüksek olmasından dolayı düğün yapacaklar şu anda beklemeye geçti” şeklinde konuştu.