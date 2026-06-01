Grammy ödüllü rock grubu 'The Black Keys', İstanbul'da konser verecek

Modern blues-rock müziğinin önde gelen isimlerinden Grammy ödüllü "The Black Keys" grubu, Türkiye’deki ilk konserini 15 Eylül’de İstanbul’da verecek.

Epifoni ve URU ortak organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek olan konser, grubun "Peaches ’N Kream" turnesi kapsamında düzenlenecek. Etkinliğin biletleri, Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu. Dan Auerbach ve Patrick Carney ikilisinden oluşan grup, konserde son albümleri "No Rain, No Flowers"ta yer alan parçaların yanı sıra "Lonely Boy" ve "Gold on the Ceiling" gibi popüler şarkılarını müzikseverler için seslendirecek.

The Black Keys’in performansı öncesinde, ABD’li blues müzisyeni Robert Finley sahneye çıkacak. The Black Keys ve Dan Auerbach ile gerçekleştirdiği ortak çalışmaların yanı sıra kapalı gişe konser turları ve festival performanslarıyla uluslararası alanda tanınan Finley, konserin açılışında dinleyicilere bir blues dinletisi sunacak.