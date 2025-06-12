Grimace Shake, Türkiye'de satışa sunuldu

İkonik McDonaldland evreninin sevimli karakterlerinden olan Grimace, 12 Haziran’da doğum gününü kutluyor. Yeni içecek Grimace Shake, McDonald’s Türkiye restoranlarında satışa sunuldu.

Türkiye’nin önde gelen hızlı servis restoranlarından McDonald’s Türkiye, Grimace Shake’i restoranlarında satışa sunmaya başladı. McDonaldland’ın dünyaca sevilen ikonik yüzü Grimace ile birlikte tanıtılan yeni içeceğin, lezzetli ve renkli deneyim sunduğu belirtildi.

"Z Kuşağı’nın trend belirleyen ruhuna hitap ediyoruz"

Grimace kampanyasını değerlendiren McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, "McDonald’s dünyasının karakterlerinden olan global bir ikonu Türkiye’nin enerjisiyle buluşturarak yeni ürünümüzü tüketicilere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mor rengi, ferahlatıcı etkisi ve yoğun lezzetiyle öne çıkan Grimace Shake ile Z Kuşağı’nın trend belirleyen ruhuna hitap ederken nostaljiye de göz kırpmak istedik. Yeni ürünümüzü Grimace’in doğum günü olan 12 Haziran’ı da kapsayan bu ayda sunmak da bizim için ayrı bir keyif oldu" ifadelerini kullandı.