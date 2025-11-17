Grip antibiyotikle tedavi edilemez

Hava şartları nedeniyle çoğunlukla kapalı ortamlarda vakit geçirilen kış aylarında birçok kişi grip hastalığına yakalanabiliyor.

Halk arasında "paçavra hastalığı" olarak da bilinen grip, yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları ve burun akıntısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çam Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Özlem Altıntaş Aydın, grip belirtilerinin çoğunlukla şiddetli olduğunu ve kişiyi gerçekten de paçavra gibi yorgun, halsiz bıraktığını belirterek, "Grip tedavisinde yapılan en yaygın hatalardan biri, antibiyotik kullanmaktır. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için geliştirilmiş ilaçlardır. Grip ise bir virüs tarafından meydana gelir. Bu nedenle antibiyotiklerin grip tedavisinde hiçbir etkisi yoktur. Ancak, halk arasında antibiyotiklerin viral enfeksiyonlarda da etkili olduğu yönündeki yanlış inanış, antibiyotiklerin gereksiz kullanımına ve antibiyotik direncinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Aydın, gribin, influenza virüslerinin neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirterek, "Virüs, hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılan damlacıklarla bulaşır. Aynı zamanda, virüs bulaşmış yüzeylere temas eden kişiler ellerini ağızlarına, burunlarına veya gözlerine götürdüklerinde enfeksiyon kapabilirler" dedi.

Aydın, gribin belirtilerini şöyle sıraladı:

"Yüksek ateş, şiddetli halsizlik ve yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük".

Bu belirtiler genellikle 7-10 gün içinde düzeliyor. Ancak riskli kişilerde (yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler) ağır seyredebiliyor ve zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Aydın, antibiyotiklerin, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olduğunun altını çizerek, "Etkilerini bakterileri öldürerek veya üremelerini durdurarak gösterirler. Grip gibi viral hastalıklar üzerine antibiyotiklerin hiçbir etkisi yoktur. Çünkü virüsler, bakterilerden farklı yapıda mikroorganizmalardır ve antibiyotiklerin etki mekanizmasına sahip değillerdir. Antibiyotikler, zatürre, orta kulak iltihabı, bakteriyel sinüzit, bakteriyel boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılabilir. Eğer grip gibi bir viral hastalığınız varsa ve doktorunuz bir antibiyotik reçete etmediyse, bu ilaçları kullanmanız kesinlikle gereksiz, hatta zararlıdır. Antibiyotiklerin grip tedavisinde kullanılamamasının temel nedeni, grip hastalığının bir virüs tarafından meydana gelmesidir. Antibiyotikler yalnızca bakteriler üzerinde etkilidir. Virüslerin hücre yapısı farklıdır ve antibiyotiklerin hedef aldığı bölgelere sahip değillerdir. Dolayısıyla, antibiyotikler virüsleri öldürmez, çoğalmalarını engellemez. Vücudumuzun çeşitli bölgelerinde vücudumuzun yararına çalışan bakteriler vardır. Eğer antibiyotikler gereksiz yere kullanılırsa, bu bakteriler zarar görür. Hatta, bu yararlı bakterilerden bir kısmı, antibiyotiklerden kendini korumak için, antibiyotiğe karşı direnç kazanabilir. Direnç kazanan bakteriler, başka bakterileri de dirençli hale getirebilirler. Bu durum, antibiyotiklerin gerçekten gerekli olduğu bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmeyi zorlaştırır. Gereksiz antibiyotik kullanımı mide bulantısı, ishal, alerjik reaksiyonlar ve bağırsak florasının bozulması gibi yan etkilere yol açabilir.

Grip tedavisinde amaç, semptomları hafifletmek ve hastalığın süresini kısaltmaktır" dedi.

Aydın grip hastalığında izlenmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"- Dinlenmek ve bol sıvı tüketmek: Vücudun hastalıkla savaşabilmesi için yeterli dinlenme önemlidir. Aynı zamanda, bol su, bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları içmek, vücudun sıvı kaybını önler, bağışıklık sistemini destekler.

- Ateş ve ağrılar için ağrı kesiciler kullanmak: Yüksek ateş ve kas ağrıları için parasetamol gibi ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak bu ilaçların doktor önerisiyle, doğru dozda ve sürede alınması önemlidir.

- Burun tıkanıklığını gidermek için buhar ve serum fizyolojik kullanmak: Sıcak duş almak, burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olabilir. Tuzlu su veya serum fizyolojik kullanarak burun temizliği yapmak da nefes almayı kolaylaştırır.

- C vitamini ve bağışıklık sistemini destekleyen besinler tüketmek: C vitamini içeren meyve ve sebzeler (portakal, limon, kivi, yeşil biber) tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

- Antiviral ilaçlar gerekebilir: Grip hastalığının ağır seyredebileceği yüksek riskli gruplarda (yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler) doktor, antiviral (virüslere karşı etkili) ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçlar, grip virüsünün çoğalmasını engelleyerek hastalığın süresini kısaltabilir. Ancak, bu ilaçlar sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır".

Gripten korunmak için neler yapılmalı

Aydın, gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirterek, "Grip aşısı, özellikle risk grubundaki kişiler için büyük önem taşır. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçının, hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın, hasta kişilerle yakın temastan kaçının, kendiniz hastalandığınızda izole olun, maske kullanın. Grip, virüslerin neden olduğu bir hastalık olduğu için antibiyotiklerle tedavi edilemez. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkilidir ve gereksiz yere kullanıldığında birçok zararı olabilir. Grip hastalığını hafif atlatmak için dinlenmek, bol sıvı tüketmek, ateş ve ağrı için uygun ilaçlar kullanmak ve bağışıklık sistemini desteklemek gerekir. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınarak hem kendi sağlığımızı koruyabilir hem de antibiyotik direnci gibi küresel bir sorunun önüne geçebiliriz. Unutmayalım: Grip antibiyotikle tedavi edilmez" dedi.