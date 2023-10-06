Growmach Fuarı için geri sayım başladı

Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde 10-14 Ekim tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, uluslararası tarım makinaları profesyonellerini buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde 10-14 Ekim tarihlerinde Informa tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Uzun yıllardır fuarcılık alanında elde ettikleri deneyimlerle birlikte yeni bir sektörel fuara daha imza atmanın heyecanını taşıdıklarını belirten Fuar Direktörü Engin Er, ülkemizin tarım makineleri ve teknolojileri konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl tarım makinelerinde 2 milyar dolar civarında bir ihracat rakamına ulaştığı bilgisini veren Er, bu yıl ilk defa düzenlenecek Growmach Fuarı ile birlikte tarım makineleri sektörüne ivme kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Sektörün ihracat ve üretim çabasini destekliyoruz”

Engin Er, “Growmach Fuarı’nı tanıtmak için Konya, Adana, Eskişehir ve Bursa’da düzenlediğimiz basın buluşmalarında Türkiye’nin tarım makineleri sektöründeki büyük potansiyelini ve bu potansiyeli ihracat, teknoloji ve inovasyonla taçlandıracak fuar ve organizasyonların önemini her fırsatta kamuoyuna anlatmaya gayret ettik. Sanayicilerimizin ve tüm üreticilerimizin Türkiye’nin tarım makineleri sektöründeki bu anlamlı ve çok değerli çabalarını Growmach olarak yürekten destekliyor ve bu büyük heyecana gururla ortak olmak istiyoruz” dedi.

Informa olarak dünyanın en büyük fuarcılık şirketi olduklarını hatırlatan Engin Er, “Antalya’da 22 yıldır dünyanın en büyük seracılık fuarı olan Growtech’i hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Growtech’e katılan firmalar bizlerden bir tarım makineleri fuarı istedi. Tam bu planlamayı yaparken pandemi ortaya çıktı ve sonrasında ise artık düğmeye bastık. Antalya’da 10 - 14 Ekim tarihlerinde uluslararası ziyaretçi ve katılımcıların olduğu tamamen ihracata yönelik tarım makineleri, traktör ve ekipmanları fuarı olan Growmach’ı ilk kez gerçekleştireceğiz. Şu anda 150 firma katılıyor; ilk yıl için tahmini 40 ülkeden 10 - 15 bin civarı ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz, online ziyaretçi kayıtlarını 8 Ekim tarihine kadar gerçekleştirerek Growmach’i ücretsiz ziyaret edebilecekler” ifadelerini kullandı.

“İhracat ve inovasyon odaklı”

Fuardaki yenilikler ve farklılıklar hakkında da açıklamalarda bulunan Engin Er, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de her yıl 60’dan fazla tarım fuarı yapılıyor. Bizim bu fuarlardan önemli farklarımız var. Katılımcı firma çeşitliliğini sağlayabilmemiz ve daha fazla katılımcıya yer verebilmemiz için bir firmaya ayrılacak alan üst limitini 300 metrekare olarak belirledik. Fuarın ilk gününü VIP, ulusal ve uluslararası basın günü ilan ettik. 20 farklı ülkeden gelecek Uluslararası Tarım Yazarları Derneğine (IFAJ) üye olan tarım yazarlarıyla bir çok ülkeden gelecek yabancı tarım gazetecilerini ağırlayacağız. 3 gün boyunca fuarı ziyaret edip röportajlar yapacaklar ve Antalya’daki üretim alanlarını gezecekler. Elbette teknolojinin ön planda olduğu bu dönemde sürdürülebilirlik bakış açımız ile katılımcılarımıza dijital çözümler de sunuyoruz. Growmach Connect Platformumuz sayesinde katılımcılarımız stantlarını ziyaret eden ziyaretçilerin datasına sahip olabilecek ve fuar sonrasında da potansiyel alıcılarıyla gerçek zamanlı iletişim ve etkileşim kurabilecekler. Bunun yanı sıra; Farmer 100 adlı bir proje oluşturuyoruz. Yeni teknolojileri kullanacak, tarımda mekanizasyonun verimliliğe etkisinin farkında olan önder çiftçiler ve elbette yeni nesil çiftçilerin bir arada olacağı bir program olacak. Bu tür teknolojileri kullanmak isteyen üreticiler, fuar alanında oluşturacağımız bir ortamda Farmer 100 grubunun bir üyesi olma fırsatı bulacaklar.”

“Yeni nesil tarımda teknoloji ve inovasyon öne çıkıyor”

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyada tarımda yapay zeka ve otomasyon kullanımının arttığını söyleyen Engin Er, ülkemizde de verimlilik ve sürdürülebilirlik için yeni nesil tarım uygulamalarının öne çıktığına dikkat çekti. Son teknoloji makine ve ekipmanların tarım sektöründeki üreticilere hem verimlilik hem de tasarruf konusunda avantajlar sunduğunu dile getiren Er, “Tarımda teknoloji kullanımı verimliliği artırıyor. Ülkemizde modern tarım uygulamaları konusunda çiftçiler bilinçlenmeli. Her tarımsal işletme, ekilen ürün çeşidi, toprak yapısı ve iklim koşullarına göre farklı tarım makinelerine ve teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle otomatik dümenleme sistemi, ilaçlamada dozajlamalı sistem ve drone’lar gibi araçların kullanılması yakıt, maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufunun yanı sıra; verimlilik konusunda da çiftçiler için önemli avantajlar sunuyor. Bu yıl Growmach Fuarı’nda tarımda yapay zeka ve otomasyon alanlarında hizmet veren firmalar da son teknolojiye sahip ürünleriyle fuar ziyaretçilerini stantlarında ağırlayacak. Fuar ziyaretçileri son teknolojiye sahip makine, ürün ve ekipmanları inceleme fırsatı bulacaklar” şeklinde konuştu.

Tarım ve teknoloji ödüllerine ev sahipliği yapacak

Growmach’ta gerçekleştirilecek etkinlikler arasında “Growmach Tarım ve Teknoloji Ödülleri”ne özel önem verdiklerini belirten Engin Er, Growmach Tarım ve Teknoloji Ödülleri’ni Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hamdi Bilgen’in jüri başkanlığında gerçekleştireceklerini kaydetti.

Tarım makineleri ihracat payının günümüzde ciddi bir seviyeye ulaştığını dile getiren Prof. Dr. Hamdi Bilgen de, “Türkiye artık olgunlaşmış olan bu potansiyelini sadece tarım makineleri içinde değil, mekanizasyon öğeleri içinde yer alabilecek bir çok farklı teknolojileri ortaya koymak için de kullanmaktadır. Bu amaçla Growmach Tarım Teknoloji Ödülleri ile Growmach tarım makineleri fuarı bu özel alanda bir ilk olmaya hazırlanmaktadır. Türkiye, özellikle tropik - subtropik iklim özellikleri ve dört mevsim yapısı sayesinde dünyanın bir çok farklı bölgelerinde yapılan tarımsal mekanizasyon süreçlerine katkı yapmak adına büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Akademik alanda ve sektörün lider kişilerinden kurulan jüri en değerli teknolojilerin tarım makineleri sektörüne kazandırılmasında çok değerli bir rol üstlenmektedir. Başta ülkemiz olmak üzere dünya pazarına sayısız yeni buluşların ortaya konması için hazırız” dedi.

“Türkiye gıda üretiminde stratejik konumda”

Uluslararası piyasaların en temel gündemlerinden birisinin gıda güvenliği olduğunu belirten Growmach Stratejik İş Ortağı AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan Ceo’su Doğan Başaran, Türkiye’nin gıda üretiminde stratejik konumda olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin doğu ve batı arasındaki coğrafi konumu ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başaran, “Ülkemiz 1924 yılından bugüne tarımsal mekanizasyon üretimiyle asırlık bir tecrübeye sahip. Yaklaşık 1.8 milyon adetlik traktör varlığı, 50 milyar dolarlık sektör hacmi, 2 milyar dolara yaklaşan tarımsal mekanizasyon ihracatıyla bölge coğrafyasının dinamik gücüyüz. Yeni yüzyılın derin vizyonuyla baktığımızda; global şirketlerin kurum tecrübesi, uluslararası ağı, yüksek donanımlı kadroları yeni pazarların keşfi için bize rehber olacaktır. İşte bu yüzden Informa’nın ülkemizdeki yatırımlarına bir yenisini daha eklemesini tarihi olarak sektörel bir sorumlulukla destekliyoruz. Bu ihtiyaç ve zorunlulukla Growmach’ın açılışını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Growmach sadece ‘stratejik iş ortaklığı’ göreviyle işimiz değil asırlık birikimi yeni yüzyılda ileriye taşıyacak, coğrafyamızı tarım makinaları sektöründe yeni bir cazibe merkezi haline getirecek önemli bir adımdır. Dünyanın 15 ülkesinde yayın ağına sahip Agro TV olarak 3 farklı ülkedeki yatırımımızla Growmach için tarihinde ilk defa olacak yayıncıların uluslarası buluşmasıyla tüm dünyaya tarım makineleri sektörünü tanıtacağız” ifadelerini kullandı.