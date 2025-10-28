GSB ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Okulları arasında iş birliği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın katılımıyla, iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları arasında, Türkiye Sportif Tarama Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı İş Birliği Protokolü imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında düzenlenen imza törenine Bakan Osman Aşkın Bak ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı. İmzalanan iş birliği protokolüyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları arasında, anasınıfından başlayarak 4. sınıf düzeyine kadar öğrenim gören yetenekli çocukların tespit edilerek spor branşlarına ve kulüplere yönlendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak.

Protokol kapsamında, çocukların eğitimlerinin ve gelişimlerinin denetlenmesi konusunda da ortak çalışma yürütülecek.