GSB Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, ITTF yönetiminde
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) Yönetim Kurulu Asbaşkanlığına seçildi.
GSB Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda asbaşkanlığa seçilerek, Türkiye masa tenisi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. ITTF’nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı online olarak yapıldı. Türkiye’yi temsilen, yönetim kurulu seçimi için aday olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, yapılan oylama sonucunda ITTF Yönetim Kurulu Asbaşkanlığına seçildi.
Veli Ozan Çakır, 188 ülkenin delegelerinin oy kullandığı seçimde, Türkiye’den Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanlığına seçilen ilk isim oldu.