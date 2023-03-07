GSB Spor Okulları çocuklar için Bozüyük'te çalışmalarını sıkılaştırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğrencilerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Bakanlığa bağlı spor okulları Bozüyük’te temel branş eğitimleri ile çalışmalarına devam ediyor. Okçuluk, karate, basketbol gibi branşlarla ilgili yeteneği olan genç öğrenciler keşfedilerek geliştirilmek üzere titizlikle çalışıldı. Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü çalışmaların özenle devam edeceğini belirterek, “Başladığımız bu projeler ile her gün bir yerlerde bir çocuğumuzun hayatına dokunuyoruz çok gururluyuz. Çocuklarımızın ve velilerinin de hevesini görmek desteğini almak bize iyi geliyor onlarla birlikte çocuklarımızın geleceğini inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.