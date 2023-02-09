GTSO'nun konteyner evleri yola çıktı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının temin ettiği toplamda 30’u bulacak konteyner evlerin ilk grubu yola çıktı.

GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, "Oda yönetimi ve meclisi olarak yaşanan deprem felaketi sonrası ivedilikle çeşitli çalışmalar yürüttük. Gemlik Kaymakamlığının organizasyonuna destek vermenin yanında üyelerimizin de desteği ile çalışmalarımızı daha ileriye taşıdık. İçinde iki odası banyosu ve mutfağı olan konteyner evler için bir çalışma başlattık. Halkımızın yanındayız. İskenderun’da çalışması başlatılan bölgeye ilk etapta 8 konteyner ev gönderiyoruz. Bu evlerin içine de yaşam malzemesi doldurduk. Kısa sürede bağlantılarını yaptığımız evlerle birlikte bu sayı 30’u bulacak. Sadece evleri göndermiyoruz bunların kurulumunu yapacak yine odamız üyesi firmalarımızda bölgeye gidecek ve kurulumunda gerçekleştirecek" dedi.

Oda önüne tırlarla getirilen konteyner evlerin içine kolilerle yaşam malzemeleri dolduruldu. Tırların yola çıkmasına Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan ile GTSO yöneticileri, Oda genel sekreteri Emre Gemicioğlu, oda çalışanları da dualarla eşlik etti.