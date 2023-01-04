GTSO, üniversite öğrencilerine burs desteği vermeye devam ediyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl okullarında başarılı, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine geri ödemesiz olarak verdiği burs desteğini bu yıl da vermeye devam ediyor.

GTSO Burs Komisyonu üyeleri Fatih Ayvaz, Fatih Becerikli ve Ayhan Korkmaz tarafından yapılan başvurular incelendi.

2022-2023 öğrenim yılı için 125 öğrenciye verilmesi planlanan burs için şartları yerine getiren tüm öğrencilere burs verilmesi teklif edildi.

Burs komisyonunun önerisi aralık ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilirken, geçmiş yıllarda hak kazanmış 54 öğrenciyle birlikte odadan burs alan öğrenci sayısı 125’e ulaştı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaptıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, “Uzun yıllardır meclisimizin destekleriyle vermiş olduğumuz burslarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim yarınlarımızdır. Onların eğitimlerine küçük de olsa bir katkı sunabilmek bizler açısından da büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Bu anlamlı faaliyete yıllar boyu destek vermiş ve halen destek olan tüm Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.