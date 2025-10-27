Güçlendirilmesi planlanan 571 yıllık Özel Fener Rum Okulu'nun son durumuyla ilgili yeni gelişme

Fatih’te bulunan 571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu binasının dayanıklılığının artırılması için 90 gün içinde boşaltılması kararına ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Sayın Bakanımızın direktifleriyle İstanbul Yatırım Koordinasyon Birimi tarafından yaklaşık 7.5 milyon TL kaynak ayrılarak binanın depremsellik analiz raporları yapılmış. Bunun sonunda bir güçlendirmeye, restorasyona ve restitüsyona ihtiyacı olduğu bildirilmiştir. Bu Fener Rum Lisemiz öğrencisiyle, Türk eğitim tarihindeki önemli yapıt eseriyle bizim için şehrimizin önemli, eşsiz parçasıdır" dedi.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın fermanıyla kurulan Özel Fener Rum Okulu’nun binasının dayanıklılığının artırılması için 90 gün içinde boşaltılması kararına ilişkin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve okul müdürü Dimitri Zoto tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Fener Rum Okulu’nda gerçekleştirilen açıklama öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Yentür, öğrencilerle sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler Yentür’e çiçek takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla okulun deprem analizi için Milli Eğitim Bakanlığının 7 buçuk milyon TL bütçe desteği sağladığı, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Restorasyon ve güçlendirme uygulama süreci henüz başlamazken, restorasyon bedelinin Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı tarafından karşılanmasının planlandığı belirtildi. Öte yandan, okulun içinde birçok noktada Gennadios ile Fatih Sultan Mehmed arasında yapılan anlaşmanın tasviri olan portreler dikkat çekti.

"Okul bahçesinde prefabrik, çelik güvenli bir yapı hızlıca tesis edilebilir"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Özel Fener Rum Lisesi’nin deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle boşaltılması kararıyla ilgili, "Bir haftadır yoğun bir şekilde bu okul basının gündeminde. Biz de bir açıklama yapma gereği hissettik. Bu sebeple bugün buradayız. Bu yüzden İstanbul’un depremsellik özelliğine bağlı olarak birçok depremi atlatmış. Biz İstanbul’da 1999 depreminden bu yana 389 okulu yıkıp yeniden yapmışız. 816 okul binasını da depreme karşı güçlendirmişiz. Bu sebeple eğitim binalarında en öncelikli konumuz çocuklarımızın, öğrencilerimizin can güvenliği. Okul müdürümüzün depremsellik analiz ve incelemelerimiz için sayın Bakanımızdan bir talebi olmuş. Bunu kendi başlarına yapma gücüne sahip olmadıklarını söylemiş. Sayın Bakanımızın direktifleriyle İstanbul Yatırım Koordinasyon Birimi tarafından yaklaşık 7 buçuk milyon TL kaynak ayrılarak binanın depremsellik analiz raporları yapılmış. Bunun sonunda bir güçlendirmeye, restorasyona ve restitüsyona ihtiyacı olduğu bildirilmiştir. Bu Fener Rum Lisemiz öğrencisiyle, Türk eğitim tarihindeki önemli yapıt eseriyle bizim için şehrimizin önemli, eşsiz parçasıdır. Öğrenci sayısı az, 31 öğrenci bu okulda eğitim öğretime devam etmektedir. Bu sebeple okul bahçesinde prefabrik çelik güvenli bir yapı hızlıca tesis edilebilir ve çocuklar inşaat çalışmalarıyla beraber burada gerekli can güvenliği alınarak devam etmesi elzem görülüyor" şekkinde konuştu.

"Milli Eğitim Bakanı Tekin’e deprem analizini yaptıramadığımızı söyledim"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e deprem analizi yaptıramadıklarını söyledikten sonra Bakanlık tarafından çalışmaların yürütüldüğünü belirten Özel Fener Rum Okulu Müdürü Dimitri Zoto, "Restorasyon sürecini hiçbir zaman öngörmek mümkün olmuyor. 1,5 - 2 seneden bahsediliyor. Fakat daha da kolay olacak süreçler olabilir ya da işi daha da zorlaştıracak durumlar olabilir. Bunun için kesin bir tarih vermiyoruz. Bizim için öncelikli olan burası için gerekli kaynağı bulup bir an önce çalışmalara başlamak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk ziyaretlerini okulumuza gerçekleştirmişlerdir ve bizlere, ’nasıl sizin eğitim sürecinize katkı da bulunabiliriz’ diye sorduklarında kendilerine depremsellik çalışmalarını yaptıramadığımızı, maddi gücümüzün olmadığını, aynı zamanda okulun da bir rölevesinin, restitüsyonun olmadığını söylemiştim. Kendilerini sağ olsunlar ilgilendiler ve çalışmalar bitirildi. Çalışmalar bize de teslim edildi. Fakat burada tespit edilen sıkıntılı bir durum söz konusu oldu. Bu da güçlendirme önerisiydi. Bina 143 yaşında birçok deprem atlatmış bir bina. Bunun içinde okuldan belli bir süreliğine çıkmamızı, gerekli çalışmaları yaptırmamızı be akabinde de eğitim çalışmalarımıza tekrar devam etmemizi söylediler. 571 senelik bir eğitim geleneğinin sona ermemesinin gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Bu ortak paydada buluşup, beraber yol kat ederek de biz bugünleri aşabileceğimize inanıyoruz. Cemaatimiz içerisinde de bunu konuştuk. Uygun bina arayışına girdik fakat depreme dayanıklı bina bulmak gerçekten çok kolay değil. Bir okulu misafir edecek bina bulmak kolay değil. Bunun için kiralama seçeneklerine bakıyoruz. Okul bahçesine bir konteyner okul yapma düşüncemiz var. Bununla ilgili süreci müdürlüklerimizle yürütüyoruz. Gerekli çalışmalar şu anda yapılıyor. Çok fazla da bir süremiz olmadığını da biliyoruz. Bizim için önemli olan öğrencilerimizi mağdur etmemek, eğitimlerine aynı şekilde devam etmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmed Han’un fermanıyla açıldı

İstanbul’un fethi sonrasında şehri terk eden Bizanslı yöneticiler ve tüccarları 1454 yılında Fatih Sultan Mehmed Han kente geri çağırmış ve çağrıyı bir fermanla resmi hale getirerek Ortodoksların haklarını kayda geçirmişti. İstanbul’u terk eden Bizanslılar gruplar halinde şehre dönüş sağlamış ve Fener Rum Lisesi, Fatih Sultan Mehmed’in fermanı doğrultusunda 1454 yılında kurulmuştu. Gennadios ile Fatih Sultan Mehmed arasında yapılan anlaşmanın ardından Fener sınırlarında kurulan okul zaman içerisinde önemli bir eğitim merkezi haline gelmişti. Günümüzdeki bina, mimar Dimadis tarafından 1880 yılında Fener sırtlarında yüksek bir tepeye inşa edilmişti ve 143 yıl boyunca aynı binada öğrenci yetiştirmeye devam etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu’na okul binasının dayanıklılığının artırılması için resmi bir yazı göndererek okulun 90 gün içinde boşaltılması gerektiğini iletmişti. Tarihi okul deprem güçlendirme maliyetini karşılayamadığı için mevcut binasını boşaltmak zorunda kalırken, okul yönetimi maliyeti karşılayamayacaklarını belirterek öğrencilerin eğitime devam edebilmesi için yeni bina arayışına girmişti.