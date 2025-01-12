Güçlü filo karla mücadeleye hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi hedefiyle araç filosunu güçlendirdi. Yeni araçlar ve iş makineleri karla mücadelede etkin rol oynayacak.

Büyükşehir, kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla araç filosunu yeni araç ve iş makineleriyle güçlendirdi. 440 personel ve 235 araç-iş makinesi ile hem rutin hizmetlerini sürdüren hem de kışın karla mücadele ederek yolların açık tutulması için mesai harcayan A Takımı ve Yol Bakım Timi, yeni araç ve iş makineleriyle daha etkin bir mücadele yürütecek.

Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla araç parkını genişletmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi’nden oluşan karla mücadele ekipleri, önümüzdeki günlerde Kocaeli’de etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele ekipleri, tüm ilçelerde ve özellikle kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde olumsuzlukların yaşanmaması için 24 saat görev yapacak.

Büyükşehir, buzlanmayı önlemek için 32 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 13 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.