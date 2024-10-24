'Güçlü Kadın' Etkinliği Başlıyor!
Silivri Belediyesi, kadınların fiziksel, sözlü veya psikolojik şiddete karşı kendilerini savunma becerilerini geliştirmelerine yönelik 'Güçlü Kadın' etkinliğini hayata geçiriyor. Eğitimler, kadınlarımızın yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlarken, fiziksel şiddete karşı koyma yeteneğini kazandırmayı hedefliyor.
Silivri Belediyesi, kadınların fiziksel, sözlü veya psikolojik şiddete karşı kendilerini savunma becerilerini geliştirmelerine yönelik “Güçlü Kadın” etkinliğini hayata geçiriyor. Eğitimler, kadınlarımızın yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlarken, fiziksel şiddete karşı koyma yeteneğini kazandırmayı hedefliyor.
Etkinlik kapsamında, Pazartesi ve Çarşamba günleri, 10.00-13.00 saatleri arasında Alibey Kapalı Spor Salonu’nda ücretsiz eğitimler verilecek. Teorik ve pratik savunma sanatları eğitimi içeren program, kadınlarımızı güçlendirmeyi ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Katılım için online kayıt zorunludur ve kayıtlar Silivri Belediyesi’nin kültür sanat portalı üzerinden yapılmaktadır: kultursanat.silivri.bel.tr.
Detaylı bilgi ve başvuru için Silivri Belediyesi’ne ait 444 20 47 numaralı telefon hattı üzerinden bilgi alınabilir.