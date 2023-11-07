Güçlü sanayi için sorunlar ortadan kalkacak

AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, sanayi sorunlarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Güçlü sanayi için sorunlar ortadan kalkacak
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EditörEditör
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AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, sanayi sorunlarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Saymanı Murat Gür, AK Parti heyeti ile bir araya gelerek sanayinin sorunları hakkında bilgi verdi. Gür tarafından karşılanan AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım sanayi sorunlarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Sanayide bulunan az dükkânlardan yakınan ve çözülemeyen altyapı sorununun bir an önce halledilmesi talep edildi. Başkan Yıldırım, Bilecik’in kalkınması için canını dişine takan esnaflara her zaman destek olacağını belirterek, ‘’Güçlü Sanayi Güçlü Bilecik’’ ifadesini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman