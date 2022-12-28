GUHEM 2022'de yarım milyon ziyaretçiyi ağırladı

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 yılında yarım milyona yakın bilim severi ağırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM, 2022 yılında da yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oldu. Her gün bini aşkın bilim meraklısını ağırlayan merkez, bu yıl yarım milyona yakın ziyaretçiye uzay ve havacılığı sevdirdi. GUHEM’de çalışmalarını sürdüren uzman bilim iletişimciler dezavantajlı bölgelerde yer alan 670 okulda BTSO ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle eğitimler düzenledi.

GUHEM, hem yurt içinden hem de yurt dışından Bursa’ya gelen üst düzey heyetleri ağırladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’dan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’a, Sanatçı Haluk Levent’ten ABD Kültür ve Basın Konsolosu Allison Lee’ye kadar çok önemli isimler GUHEM’i ziyaret etti.

“GUHEM uluslararası etkinliklerde boy gösterdi”

GUHEM’in ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) dünyanın uzay endüstrisi liderlerini buluşturdu. 18 farklı ülkeden 100’den fazla konuşmacının katıldığı kongrede üç gün boyunca küresel uzay sektöründeki gelişmeler ve gelecek projeksiyonu konuşuldu. Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı çerçevesinde ise 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı. Merkez ayrıca üyesi olduğu ve dünya çapında önde gelen uzay aktörlerini bünyesinde barındıran IAF’ın Paris’te düzenlediği Uluslararası Astronotik Kongresi’ne (IAC) bu yıl da Türkiye Uzay Ajansı (TUA) çatısı altında katılım sağladı.

GUHEM, Space Hackathon’dan Uluslararası Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması’na Dünya Havacı Kadınlar Haftası özel etkinliğinden Parçalı Güneş Tutulması etkinliğine kadar birbirinden farklı çalışmalarla uzay ve havacılık alanında gençlere ilham oldu. Özellikle 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası’nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle birlikte tarihi bir çalışmaya imza attı. Bini aşkın öğrenci Mustafa Kemal Atatürk’ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM’in bahçesinde oluşturdu.Göktürk-1 uydusu da yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çektiği görüntüyle bu anı ölümsüzleştirdi.

Astrofotoğraf sergisi GUHEM’de hayata geçti

GUHEM tarafından hazırlanan ve 800 metrekare alana kurulan Yıldız Tozunun Peşinde isimli sergide, gökyüzü fotoğrafçılarının farklı tekniklerle çektikleri gökyüzü fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikayelerine yer verildi. Astrofotoğraf sergisi “Türkiye’den Detaylar”, “Derin Uzay” ve “Yakın Çevremiz” olmak üzere üç ayrı temada yüzü aşkın gökyüzü fotoğrafına ev sahipliği yaptı.

Uzay farkındalığı misyonu doğrultusunda GUHEM’in çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Genel Müdür Halit Mirahmetoğlu şunları söyledi:

“Her gün bine yakın gencimize uzay ve havacılığı anlatıyoruz. Uzman bilim iletişimcilerimizin aktardığı bilgiler sayesinde ziyaretçilerimiz bilimsel anlamda pek çok kazanım sağlıyor. Uzay ve havacılık alanında gençlerimize ilham olma amacıyla başladığımız yolculuğumuzda bu yıl da çok güzel işlere imza attık. Önümüzdeki yıl ise çok daha farklı, ülkemizde eşi benzerine rastlanmamış etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bu sene geçtiğimiz sene de olduğu gibi ilkleri gerçekleştirmek için çalışacağız. 2023 yılında yapacağımız etkinlikler için şimdiden çok heyecanlıyız”