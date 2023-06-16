GUHEM binlerce öğrenciye uzay ve havacılık deneyimi sundu

Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), her gün bilim ve teknoloji meraklılarının akınına uğruyor. Merkez, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında her gün yaklaşık bin öğrenciyi ağırlayarak onlara uzay ve havacılık alanında eğlenceli ve öğretici deneyimler sundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TUBITAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM, bu yıl da öğrencilere uzay ve havacılıkla ilgili konuları keşfetme imkanı sağlayan interaktif sergiler, deneyler ve etkileşimli etkinlikler sundu. Merkezdeki simülasyonlar, öğrencilere gerçek bir uçuş deneyimini yaşatırken aynı zamanda uçaklar ve roketler gibi havacılık araçlarının nasıl çalıştığını anlamalarını sağlıyor. Uzay keşifleriyle ilgili bilgiler edinmek ve gök cisimlerini incelemek isteyen öğrenciler, özel efektlerle donatılmış interaktif ekranlar ve görsel efektlerle donatılmış alanlarda unutulmaz deneyimler yaşadı.

Bu yıl hem Bursa’dan hem de şehir dışından binlerce öğrenciyi merkezde ağırladıklarını ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, “Tam anlamıyla dolu dolu bir eğitim-öğretim yılı geçirdik. Merkezimizin bu yıl binlerce öğrenciye uzay ve havacılık deneyimi sunması, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırma hedefine önemli bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda, gelecekteki uzay ve havacılık çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerin yeteneklerini destekleyerek ülkemizin bu alandaki potansiyelini güçlendiriyor” diye konuştu.

Yaz döneminde GUHEM’in düzenleyeceği kamplarla öğrencileri ağırlamaya devam edeceklerini ifade eden Halit Mirahmetoğlu, GUHEM Yaz Kampları’nın öğrencilere sadece bilgi sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda takım çalışması becerilerini geliştirmelerine, liderlik yeteneklerini keşfetmelerine ve üreticiliklerini ortaya koymalarına imkan tanıyacağını söyledi. Mirahmetoğlu, “GUHEM Yaz Kampları uzay ve havacılık alanında kariyer hedefleri olan öğrencilerimiz için ilham verici bir platform olacak. Kampların, geleceğin uzay araştırmacıları, mühendisleri ve pilotları için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. GUHEM’de öğrencilerimizi destekleyerek ve yeteneklerini geliştirerek onları başarılı bir geleceğe hazırlamak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.