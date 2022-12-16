Kocaeli’de Türk sanat müziğine gönül vermiş 30 kursiyer, nisan ayında düzenlenecek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) vatandaşlara her alanda eğitim vermeye devam ediyor. İstihdam ve el beceri eğitimlerinin yanı sıra yabancı dil branşları ve müzik gruplarına da ağırlık veren KO-MEK, her yaştan vatandaşa 359 farklı branşta eğitim veriyor. Müzik branşı konusunda geniş altyapıya ve alanında uzman eğitmenlere sahip olan KO-MEK, Halk Eğitim Merkezi ile ortak yaptığı çalışmalarla da vatandaşa eğitim vermeyi sürdürüyor. Kandıra KO-MEK kurs merkezinde açılan Türk Müziği Koro Çalışması branşında eğitim alan kursiyerler, bu günlerde hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için çalışıyorlar

Deneyimli koro şefi Aysel Demircan eşliğinde çalışmalarını sürdüren Türk sanat müziğine gönül vermiş 30 kursiyer, nisan ayında yapılacak olan Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için çalışıyor. Aysel Demircan, "Burada KO-MEK sayesinde çok iyi bir ortam oluşturduk. Kursiyerlerimizle birlikte ocak ayında düzenlenecek yarışmada başarılı olarak nisan ayında düzenlenecek olan 15 bin kişilik koroda yer alarak Guinness rekorlar kitabına girmek için çalışıyoruz" dedi.

"Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için buradayız"

Eğitime katılan Kandıra eski Belediye Başkanı İsmail Genç ise "Türk sanat müziğine çok meraklıyım, son zamanlarda kendimde biraz boşluk, hissettim bu yüzden bu koro çalışmasına katılmak istedim. Daha öncede bu tür çalışmalar yapıyorduk en iyi koronun içinde bulunup Guinness rekorlar kitabına girebilmek için buradayız. Türk sanat müziğini geliştirmemiz lazım devletimizin de bu konuda çeşitli çalışmaları var. Bu sanata belirli yaş üstünde insanlarımız katılıyor. Biz buradan da sizin vesilenizle gençlerimizin de bu sanat dalına yönlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.