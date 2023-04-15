Gül Kreş Adası'nda 23 Nisan coşkusu başladı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel kutlama etkinliği düzenledi.

Birbirinden ilginç koreografilerle ve çeşitli dans gösterileriyle renkli anlara sahne olan etkinlik ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin doğuşunda 23 Nisan önemli bir yere sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile beraber Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan ediyor. Yani burada çocuklara verdiği önemi ve değeri ifade ediyor Atatürk. Aynı zamanda Atatürk ülkemizi; milletlerin, devletlerin geleceği, bugünün çocukları geleceğin büyükleri olan, ikbalimiz ve istikbalimiz çocuklara emanet ediyor. Bizler de onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Varlığımız çocuklarımız, sermayemiz çocuklarımız. Çocuklarımızı büyük emeklerle yetiştiren ailelerimize de teşekkür ediyorum. Çocuklarımız Gül Kreş Adamızda emin ellerdedir. Bu vesileyle rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerifi’nizi tebrik ediyorum. Savaşların bitmesini, kardeş kavgasının son bulmasını, Müslüman coğrafyalara huzur ve barışın gelmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu cennet vatanı bize bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Başkan Altınok, kreş öğrencilerini ve ailelerini tebrik ederek, başarılı bir yaşam diledi.