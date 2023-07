Güler Legacy, 11. yaz kampını tamamladı

TAKİP ET

11 yılda 1089 sporcuya benzersiz bir basketbol eğitimi sunan Güler Legacy Yaz Kampları’nın 11.’si İstanbul’da gerçekleştirildi.

Milli takımın eski basketbolcularından Sinan Güler, babası Necati Güler ve ağabeyi Muratcan Güler’in kurucularından olduğu Güler Legacy’nin Türkiye’de 59 il, dünyada da 16 ülkede 1089 sporcuya ulaştığı kampların 11.’si, 3-8 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

91 sporcunun katıldığı kampta; Sinan Güler’in yanı sıra Necati Güler ve Muratcan Güler de kamp boyunca çocukların eğitimlerini yerinde takip ederken, kampın ilk gününde sporcuların performans testleri ile tüm fiziksel özellikleri ölçülerek bireysel antrenman programları hazırlandı. Kobe Bryant ve Kevin Durant gibi dünya basketbolunun efsaneleriyle birebir çalışmalar yapan ‘CT’ lakaplı Christopher Thomas’ın da yer aldığı kampta sporcular, final gününde yapılan All-Star mücadelesiyle kampı noktaladı.

Sinan Güler: “Hedefimiz her çocuğun bilinçli spor eğitimi almasını sağlamak”

Kamp hakkında konuşan Güler Legacy kurucularından milli takımın eski basketbolcusu Sinan Güler, “Çıktığımız bu güzel yolda; spor hayatlarına dokunduğumuz her bir genci, basketbolla tanıştırdığımız için çok mutluyuz. Güler Legacy, kuruluşundan bu yana hayatlarında sporu belirli bir noktaya koymak isteyen gençlere profesyonel ve bilimsel eğitim vermeyi amaçlıyor. Her geçen yıl biraz daha yüksek katılım sayılarına eriştiğimiz yaz kamplarımızın 11.’sini de 91 sporcunun katılımı ile tamamladık. Öte yandan paydaşlarımızın destekleriyle Türkiye genelinde kamp çalışmalarımız da devam ediyor. 5-6-7 Eylül tarihinde Adana Tufanbeyli’nde gençlerle bulaşacağız. Hedefimiz, ülkemizin her köşesinden çocuklara ulaşmak ve spor eğitimini bilinçli bir şekilde almalarını sağlamak” dedi.

Kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan Necati Güler de “11.’sini tamamladığımız kampımızda, sporcularımızın aldığı eğitimleri yerinde takip ettik. Bu spora gönül veren ve basketbolu hayatlarına dahil etmek isteyen gençlere ulaşmak ve desteklemek bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Projenin gün geçtikçe daha fazla gence ulaştığını belirten Muratcan Güler ise “Dönüp arkamıza baktığımızda elde edilen başarıları görünce çok mutlu oluyoruz. Basketbola gönül veren gençlere bir nebze olsa dokunmak bizim için çok kıymetli. Onları profesyonel bir eğitimden geçirerek geleceğin sporcuları olmaları adına ve sporu araç olarak görerek hayallerinin ulaşılabilir olduğunu göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.