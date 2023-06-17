Güler Sarıbekir ismi ölümsüzleştirildi

Silivri’de hayırseverliği ile ismi anılan iş insanı Güler Sarıbekir’in ismi Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonun verildi.

Dün açılışı gerçekleşen törene İlçe Milli eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Şube Müdürü Can Cihangir Turan, Sarıbekir Ambalaj CEOsu Kaan Sarıbekir,Yönetim Kurulu Başkanı Esra Sarıbekir, eğitime büyük önem veren Hayırsever iş insanı Güler Sarıbekir ve davetliler ile öğrenciler katıldı.

Programda, sınıf seviyelerine göre birinci olanlara, okul birincisi ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler etkinliklerde ülke genelinde, ilçe genelinde dereceye girenlere Güler Sarıbekir hediyeler takdim etti.

Program sonunda Sarıbekir ailesi okul müdürü Ahmet Sevgin başta olmak üzere tüm Milli eğitim camiasına teşekkür etti.