Gülgûn Feyman'dan Kardelen Kestane Şekeri'ne ziyaret

Ünlü spiker ve diksiyon eğitmeni Gülgûn Feyman, Bursa’nın köklü markalarından Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’nin üretim tesisini ziyaret ederek, hem kültürel mirası hem de modern üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Bursa’nın dünyaca ünlü lezzeti kestane şekerinin üretim aşamalarını yerinde inceleyen Gülgûn Feyman, gördüklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Feyman, Kardelen’in gelenekten beslenen ama aynı zamanda uluslararası standartlarla üretim yapan güçlü bir marka olduğunu vurguladı.

Aile sıcaklığında karşılama

Ziyarette Feyman’ı, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve eşi Sebahat Akgün birlikte karşıladı. Feyman, Kardelen Kültür Evi ve üretim tesislerinde yapılan sunumları ilgiyle dinledi ve üretim sürecini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kültürel hafıza ve tatlı gelenek

Kardelen Kültür Evi’nde gerçekleşen buluşmada, markanın tarihçesi, geleneksel tarifleri ve Bursa’nın gastronomi kültüründeki yeri hakkında bilgiler paylaşıldı. Minik bir müze niteliği taşıyan Kültür Evi’nde, firmanın ilk üretiminde kullandığı araçlar ve kestane şekeri üretimine dair geleneksel malzemeler sergileniyor. Bahçesi ise adeta bir botanik bahçesini andıran güzellikte ziyaretçileri karşılıyor. Gülgûn Feyman, bu atmosferden etkilendiğini belirterek Kardelen’in yalnızca bir tatlı değil, Bursa’nın kültürel hafızasının da simgesi olduğunu vurguladı.

Hijyenik üretim, global kalite ve geniş ürün yelpazesi

Ziyaret kapsamında İlka Şekerleme’nin modern üretim tesisi de gezildi. Mümin Akgün, Kardelen’in Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise 34 ülkeye ihracat yaptığını ifade etti. Ayrıca Kardelen’in sektörde FSSC 22000 Versiyon 6.00 belgesine sahip ilk firma olduğuna dikkat çekerek, "Üretimin her aşamasında hijyen ve sanitasyona titizlikle uyuyoruz, kaliteyi ilke edindik" dedi. Akgün, Kardelen’in yalnızca kalite belgesiyle değil, ürün çeşitliliğiyle de öne çıktığını belirterek, 60 farklı ambalaj seçeneğiyle tüketicilere hitap ettiklerini vurguladı. Sade, çikolatalı, cevizli, antep fıstıklı ve portakallı formlardan oluşan geniş ürün yelpazesinin, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında büyük beğeni gördüğünü kaydetti.

Bursa’dan dünyaya tatlı köprü

Ziyaretten etkilendiğini dile getiren Ünlü spiker ve diksiyon eğitmeni Gülgûn Feyman, Kardelen markalı ürünlerde Bursa’nın tarihi ve turistik simgelerinin yer almasının kentin kimliğini dünyaya taşıması açısından son derece değerli olduğunu belirtti. Feyman, Kardelen’in yalnızca kestane şekeri üretiminde değil, aynı zamanda Bursa’nın tanıtımında da büyük bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Genel Müdür Mümin Akgün ve eşi Sebahat Akgün de, Gülgûn Feyman’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bursa’nın değerlerine gösterdiğiniz ilgi ve destek bizleri mutlu etti" dedi. Günün sonunda Feyman, Kardelen üretim tesisi ve Kültür Evi’nde çekilen hatıra fotoğrafıyla ziyaretini ölümsüzleştirdi.