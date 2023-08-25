Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anne sütünde farkındalığını arttırmak için etkinlik

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplumda anne sütü ve emzirme konusundaki farkındalığı artırmak için etkinlik düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde bir alışveriş merkezinde kurulan stantta hamilelere, emzirme sorunları yaşayan ve relaktasyon ihtiyacı duyan ailelere danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunuldu. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada anne sütünün bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimine destek olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok akut ve kronik hastalığa karşı koruyucu görev gördüğünü vurguladı. Aynı zamanda anne ve bebek arasındaki bağı kuvvetlendirerek bebeklerin duygusal ve psikolojik gelişimine katkıda bulunduğunu söyleyen Gökçek, anne sütünün anneler için de birçok faydasının bulunduğunu ifade etti. Gökçek, emzirmenin annelerin gebelik sırasında aldığı kiloları daha rahat vermesine yardımcı olduğunu, meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini azalttığını, kemik erimesini önlediğini ve emzirme esnasında salgılanan hormonların lohusalık depresyonunu önlediğini belirtti.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren anneler ve anne adayları, etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir anne adayı, "Çok güzel bir etkinlik, keşke daha önce böyle bir hizmetle karşılaşsaydım. Emzirmeyi çok istiyordum ama başaramıyordum. Bu tür etkinliklerin insanları destekleyebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir anne adayı ise, "Emziren bir anne için farkındalık oluşturma adına güzel bir hizmet. İkinci çocuğuma hamileyim ve ilk hamileliğimde doğum sonrası depresyon yaşamıştım. Bu hizmetle karşılaşmak beni gerçekten mutlu etti" şeklinde konuştu.

Etkinlikte ilk 6 aya kadar sadece anne sütü, 6 aydan sonra tamamlayıcı beslenmeyle birlikte iki yaş ve ötesine kadar anne sütü önerildi. Ayrıca anne adayları ve emziren annelerin merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekleri broşürler de dağıtıldı.