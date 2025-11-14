Gülkent İlkokulu tiyatro ekibi Türkiye üçüncüsü oldu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali'nde Çınarcık Gülkent İlkokulu Aronyalar tiyatro ekibi Türkiye üçüncüsü oldu.

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali’nde Çınarcık Gülkent İlkokulu "Aronyalar" tiyatro ekibi Türkiye üçüncüsü oldu.

Danışmanlığını Emre Karaoğlu’nun yaptığı tiyatro ekibinin sergilediği performans büyük beğeni topladı. Jüri tarafından takdir edilen ekip, ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlerin özverili çalışmaları da başarıda önemli rol oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Demirci, "Bize bu gururu yaşatan Gülkent İlkokulu Müdürü Osman Özkan ile özveriyle hazırlanan öğretmen ve öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.