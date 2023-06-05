Güller diyarı Keçiören

Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde ilçedeki parkların tamamına gül dikimi yapıldı.

Güller diyarı Keçiören
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sina pırlanta
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Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde ilçedeki parkların tamamına gül dikimi yapıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte açan güller Keçiören’i rengârenk bir görünüme kavuşturdu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Turgut, şehrin rengarenk bir görünüme kavuştuğunu belirterek, “Güller diyarı Keçiören’de Isparta’dan fazla gül var. Keçiören’in güllerini görmek isteyen tüm Ankaralı hemşehrilerimizi ilçemize bekliyorum” dedi.