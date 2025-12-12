Güllü'nün kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı ve arkadaşının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun yanı sıra 3 şüpheli daha Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Polis ifadesinde Sultan Nur Ulu, Tuğyan Gülter’in annesinin ittiğini söyledi. Adliye girişinde ise Tuğyan Gülter, "Ben suçsuzum. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya" dedi.