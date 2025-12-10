Güllü'nün kızının arkadaşı ile birlikte bavullarla binadan çıktığı anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları binadan ellerindeki bavullarla birlikte çıktıklarına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece’de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova’ya götürülmüştü.

Arkadaşıyla birlikte bavullarla binadan çıktılar

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce kaldıkları binadan bavullarla birlikte çıktıkları anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece’de kaldıkları binadan ellerinde bavullar ile birlikte merdivenlerden inerek binadan çıktıkları anlar yer alıyor.