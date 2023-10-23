Yıldırım Belediyesi’nin 9’uncu sağlık yatırımı olarak ilçeye kazandırdığı Güllük Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi’ hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesi, 9’uncu sağlık yatırımı olarak ilçe kazandırdığı Güllük Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete açtı. Hayırsever Kadir Atasoy’un desteği yapılan aile sağlığı merkezinin açılışına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, AK Parti Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Ekinci ve il başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Hayatın her alanında Yıldırımlıların yaşamlarını kolaylaştırmak için yatırımlar yaptıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Belediyeciliği altyapı ve yol yapmaktan ibaret gören klasik anlayışı kabul etmiyoruz. Spor merkezlerinden kütüphanelere, pazar yerlerinden sağlık merkezlerine hemşehrilerimizin yaşam konforunu artıracak tesisleri Yıldırım’a kazandırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz aile sağlığı merkezimiz, 4,5 yılda ilçemize kazandırdığımız 9’uncu sağlık yatırımı. Bu hizmetleri gerçekleştirirken gerek hayırseverlerimizden gerek Büyükşehir Belediyemizden gerekse ilgili Bakanlıklarımızdan çok önemli destekler gördük. Bu güzel yatırımlarımız aynı zamanda millet devlet birlikteliğinin ve kurumlar arası uyumun güzel bir örneği” dedi.

Fidyekızık, Erikli, Karaağaç ve Davutkadı Mahalleleri’ne yapılacak aile sağlı merkezleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “500 metrekare kullanım alanına sahip olan Güllük Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi’mizde; 5 poliklinik odası, tıbbi müdahale odası, çocuk emzirme odası, aşı odası, dinlenme odası ev ortak kullanım alanları yer alacak. 2 doktor ve 2 aile sağlığı çalışanın hizmet vereceği merkezimizin ilçemize kazandırılmasına katkı sağlayan hayırseverimiz Kadir Atasoy nezdinde tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Güllük Mahallesi’ne kazandırılan aile sağlık merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu’nun Yıldırım’a hayırlı olmasını dileyen Hayırsever Kadir Atasoy, “Gücümüz yettiğince hayır işlerinde yer almaya gayret etmeye çalışıyoruz. Rabbime şükürler olsun ki bu hayrı işlemeyi bizlere nasip etti. Hayır işlemek kadar hayra aracılık etmek de önemlidir. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz Beyefendi’ye, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Orkun Yıldırım’a, İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Ferhat Ekinci’ye bu hayır yolunda bize aracılık ettiği ve destek verdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kentsel dönüşümden, sosyal yatırımlara, kültürel etkinliklerden ulaşıma Yıldırım Belediyesi’nin ilçenin görünüşünü değiştirdiğini aktaran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, “Başkanımız ve Belediyemiz Yıldırım’ı cazibe merkezi haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Başkanımız ilk günkü heyecan ve enerjiyle Yıldırım’a ne kazandırabilirim, hemşehrilerimin hayatını nasıl kolaylaştırabilirim diye çalışıyor. Kendisini kutluyorum ve bu hizmetin kazandırılmasında emeği olan Atasoy ailesini tebrik ediyorum” dedi. Yıldırım’a bir sağlık tesisi daha kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, “Belediye Başkanımız Yıldırım’ın çehresini gecesini gündüzüne katıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Başkanımızın ve Yıldırım’ın yanındayız. Yıldırım’ı birlikte geliştirmeye, güzelleştirmeye değerine değer katmaya devam edeceğiz” dedi. Güllük Aile Sağlı Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, “Belediyemiz, ilçeye 9’uncu sağlık yatırımı kazandırdı. Bu bizim için çok değerli, belediyemiz kendisini sınırlandırmıyor. İnsanlarımızın her tülü ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Hemşehrilerim adına Başkanımız ve belediyemizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, “Kazandırdıkları hizmetle gerçekten önemli bir yaraya merhem oldular. Atasoy ailesini ve desteklerinden ötürü Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.