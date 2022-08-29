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Gülşen cezaevinden tahliye oldu

Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

Gülşen cezaevinden tahliye oldu
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Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesince tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatı Cuma günü İstanbul Adalet Sarayı’na gelecek 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne karara itiraz etmişti. Mahkeme tarafından değerlendirilen itiraz kabul edilerek, Gülşen’in ev hapsiyle tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Gülşen dışarıda kendisini bekleyen araçla ayrıldı.

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"İçeriye girdiği andan bu yana tek düşüncesi oğluna dönmek oldu"

Cezaevi önünde açıklama yapana Gülşen’in avukatı, Emek Emre, “İddianame daha tanzim edilmedi. Edilecek mi edilmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Savcılığın bu hususta ki soruşturması devam ediyor. Hangi sevk maddesi ile iddianame düzenleyecekler bilmiyorum. Veya düzenleyecekler mi o da bir soru işareti. Cezada alsa, zaten müvekkilin adli sicil kaydı yok. En üst haddinden ceza alsa bile o da 3 sene olur. O da yürürlükteki infaz kanunu gereğince infaz kurumu içerisinde bir gece dahi geçirmesine gerek olmayacak bir ceza miktarıdır. Kendisinin içeriye girdiği andan bu yana tek düşüncesi oğluna dönmek oldu ”dedi.

İHA
Editör

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