Gülşen’e Silivri İmam Hatipliler derneğinden suç duyurusu

Silivri İmam Hatipliler derneği yönetici ve üyeleri Silivri Adliye binasında gelerek pop şarkıcısı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye binası önünde toplanan İmam Hatipliler adına bir konuşma yapan Silivri İmam Hatipliler Derneği Başkan Fuat Yıldız “İmam Hatip Okulları bugünkü haliyle bundan 71 yıl; isim ve içerik olarak ise 109 yıl önce ülkemizin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren gözbebeğimiz okullarımızdır. İmam Hatip Okulları ülkemizin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumlarıdır. Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam Hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. “ dedi



Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü; “İmam Hatip Okulları; öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkenin Milli Eğitim sisteminin bir parçasıdır. Eğitim sistemimiz içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü vardır ve İmam Hatip Okulları da bu okullardan biridir. Okul türleri içinde İmam Hatip Okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyenler, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve habis nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda İmam Hatip sevdalısı olan toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün İmam Hatip Okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek %99’u Müslüman olan toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”



“Toplumumuzu, kültürümüzü, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi ve her platformda soyunmayı teşvik etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. SİYAD (Silivri imam Hatipliler Derneği) mensupları olarak bugün burada bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız.”

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