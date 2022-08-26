Siemens
SON
DAKİKA
Gülşen’e Silivri İmam Hatipliler derneğinden suç duyurusu
Yalçın 'ayak oyunları bize sökmez'
Alibeyspor sahaya indi
'Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır'
Kurt Beyrut’ta şampiyonluk peşinde
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti

Şarkıcı Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı.

Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Şarkıcı Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı.

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, dün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü. Bugün Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaretti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama
Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama
Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı